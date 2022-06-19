Уроки безопасности проходят во всех детских лагерях Минской области

Еще больше новых знаний для детей во время летнего отдыха. На базе санаторной школы-интерната Молодечно открылась первая лагерная смена для победителей олимпиад по школьным предметам из Минской области. В этом году отдых проходит с уклоном на изучение правил безопасности. В лагере отряд юных спасателей будет делиться со сверстниками знаниями. К тематической смене приурочили и открытие новой тренажерной площадки на территории заведения.



Смены, посвященные изучению правил поведения в чрезвычайных ситуациях, работают в летних лагерях по всей Минской области в рамках акции "Каникулы без дыма и огня". В течение лета спасатели будут давать детям полезные советы. Уроки безопасности пройдут и в онлайн-режиме.