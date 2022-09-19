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Уроки безопасности в учреждениях образования проводит ГАИ

Маршрут школа - домпо правилам дорожного движения. Уроки безопасности в учреждениях образования проводит ГАИ.

Интерактивы, конкурсы на знание ПДД, спортивные эстафеты и интеллектуальные викторины - в игровой форме инспекторы вместе с преподавателями рассказывают, как правильно вести себя в пределах проезжей части и рядом с ней. На мастер-классы приглашают и родителей.

Особое внимание - движению на самокатах и использованию фликеров.

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