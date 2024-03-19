Уроки финансовой грамотности для школьников прошли в Минске

Это проект пользуется огромной популярностью среди молодежи, всегда большое количество заявок на участие. В этой игре ребята могут проявить себя, показать свои знания, проявить умение работать в команде и пройти на более высокий, республиканский, этап.

Наталья Климович, заместитель председателя Минской городской организации РОО "Белая Русь"