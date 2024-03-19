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Уроки финансовой грамотности для школьников прошли в Минске
Как распределить бюджет и пользоваться цифровыми услугами правильно. В интеллектуальной игре соревновались школьники столицы. Отборочный тур организован в рамках недели финансовой грамотности. Юным интеллектуалам надо было правильно ответить на десятки вопросов, связанных с темой бизнеса и финансов.
Это проект пользуется огромной популярностью среди молодежи, всегда большое количество заявок на участие. В этой игре ребята могут проявить себя, показать свои знания, проявить умение работать в команде и пройти на более высокий, республиканский, этап.
22 марта лучшие интеллектуалы встретятся на республиканском этапе. За годы проведения турнира в нем приняли участие 3 тыс. школьников.
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