Уроки истории и память о героях военного лихолетья через искусство. Ученики минской гимназии поставили спектакль "А зори здесь тихие…"

В истории нашей страны есть даты, которые на протяжении многих лет обжигают наши сердца. Мне как малолетнему узнику концлагеря Озаричи эта тема очень понятна. Это пребывание оставило очень сильное впечатление и повлияло на мою дальнейшую жизнь.

Надежда Лось, председатель клуба старейшин Минской городской организации Белорусского союза женщин