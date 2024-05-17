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Уроки истории и память о героях военного лихолетья через искусство. Ученики минской гимназии поставили спектакль "А зори здесь тихие…"
Уроки истории и память о героях военного лихолетьячерез искусство. В дни Победного мая ученики 12-ой гимназии Минска подготовили премьеру спектакля "А зори здесь тихие...". Юные театралы адаптировали сценарий к школьным подмосткам, воплощали декорации, образы и сценические акценты времен Великой Отечественной.
Произведение Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" мы проходили на уроках русской литературы. Нас это заинтересовало.
Мы вдохновлены этим всем процессом, и поэтому мы очень рады выступать и показывать зрителям наши способности.
Самым важным событием является спектакль, который подготовили и поставили дети. Это спектакль "А зори здесь тихие...". Одновременно с таким мероприятием у нас проходит выездное заседание общественной организации городской Белорусского союза женщин.
В истории нашей страны есть даты, которые на протяжении многих лет обжигают наши сердца. Мне как малолетнему узнику концлагеря Озаричи эта тема очень понятна. Это пребывание оставило очень сильное впечатление и повлияло на мою дальнейшую жизнь.
Также юные патриоты посвящают бессмертному подвигу тематические выставки, организовывают флешмобы и велопробеги памяти, а также объединяются в благотворительный десант для благоустройства мест воинской славы.
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