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Уроки истории и память о героях военного лихолетья через искусство. Ученики минской гимназии поставили спектакль "А зори здесь тихие…"

Уроки истории и память о героях военного лихолетьячерез искусство. В дни Победного мая ученики 12-ой гимназии Минска подготовили премьеру спектакля "А зори здесь тихие...". Юные театралы адаптировали сценарий к школьным подмосткам, воплощали декорации, образы и сценические акценты времен Великой Отечественной.

Произведение Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" мы проходили на уроках русской литературы. Нас это заинтересовало.
Анна Анисова, учащаяся гимназии № 12 г. Минска
Мы вдохновлены этим всем процессом, и поэтому мы очень рады выступать и показывать зрителям наши способности.
Ева Тарасик, учащаяся гимназии № 12 г. Минска


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Самым важным событием является спектакль, который подготовили и поставили дети. Это спектакль "А зори здесь тихие...". Одновременно с таким мероприятием у нас проходит выездное заседание общественной организации городской Белорусского союза женщин.
Екатерина Петруша, директор гимназии № 12 г. Минска
В истории нашей страны есть даты, которые на протяжении многих лет обжигают наши сердца. Мне как малолетнему узнику концлагеря Озаричи эта тема очень понятна. Это пребывание оставило очень сильное впечатление и повлияло на мою дальнейшую жизнь.
Надежда Лось, председатель клуба старейшин Минской городской организации Белорусского союза женщин

Также юные патриоты посвящают бессмертному подвигу тематические выставки, организовывают флешмобы и велопробеги памяти, а также объединяются в благотворительный десант для благоустройства мест воинской славы.

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