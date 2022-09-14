Уроки истории: почему День народного единства так дорог белорусам

Белорусы верны словом и делом перед обещаниями не забывать подвиг предков. Особенно сейчас в условиях глобального передела мира и военных столкновений в регионе как никогда важно сохранить мир и спокойствие. В преддверии Дня народного единства, который страна отметит 17 сентября, белорусы все чаще понимают, что два года назад было жизненно важно выбрать верный курс развития нашего государства. Курс процветания и независимости. Авторский комментарий Марии Петрашко прямо сейчас.

2000 г. Югославия

2004 Украина

2013-2014 Украина

2005 г. Киргизия

2010 - 2012 "Арабская весна"

2020 Кыргызстан

Во всех этих странах произошла трагедия и не одна, апочти в каждом доме.Это все начинается примерно одинаково - с понятия "мирный протест". В Facebook, WhatsApp и Telegram-каналах вам не покажут, что протесты далеко не мирные. Что вышедшие на улицы, поддавшись эмоциям, сами же провоцировали гражданскую войну.

А потом уже и не заметишь, как в стране воюет брат против брата. А "партнеры" и панские соседи вывозят из нее зерно, рабочую силу и строят планы по отсоединению территорий.

Журналист с Донбасса рассказал, как неожиданно ход акции перешел в настоящую войну. Я, правда, не представляю, как можно не понимать, что такое же хотели устроить и в Беларуси.

Далеко не мирный протест. Массированная информационная атака с яркими душераздирающими фейками. И отсутствие реальных предпосылок протеста. То, как ровно Беларусь вышла из этой заварушки. Без небесной сотни, без реального кровопролития - дорогого стоит. И если мы не сохраним память об этом эпизоде нашей истории, то рискуем увидеть повторение. Подтверждение тому мы видим и в соседней Украине, где после оранжевой революции майданные и националистические настроения не пресекались. Но ведь дальше больше. Глядя на факельные шествия неонацистов в Эстонии, Литве, Латвии, глядя на сносы памятников, страшно представить, какой всплеск национализма и нацизма там грядет, учитывая миграционный кризис в Европе и активную продажу оружия, поставляемого на Украину, на черных рынках.

Фашизм - крайняя форма проявления нацизма. "Это когда уже берут в руки оружие. Это уже фашисты. Я это так оцениваю, А денацификация - это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, - говорил Президент. - К чему Украина подошла. А сейчас уже можно сказать, что появились ростки, поползновения фашизма в Украине. Когда берут оружие, "бейте, режьте русских", ролики снимают в интернете, отрезают русским голову. Это фашизм. И до сих пор говорю - надо сесть за стол переговоров, чтобы не было хуже. Чтобы Украина, Беларусь, Прибалтика и даже поляки не превратились в театр военных действий и чтобы нас не стерли с лица земли. - Мы это переживали и как Феникс из пепла возрождались. Ну, так хватит уже. Надо остановиться".

Беларусь продолжает призывать к миру в регионе и продолжает мирную жизнь.Скоро мы все отметим День народного единства в Беларуси. День, который особенно дорог после попытки мятежа 2020-го, на фоне происходящего у наших границ. Речь ведь не только об украинских событиях, но и наращивании вооружения и провокациях Польши, Литвы, Латвии.

И вовсе неслучайно этот праздник выпал на 17 сентября - день начала освобождения территорий Западной Беларуси и Украины от польской оккупации. В день похода рабоче-крестьянской Красной армии на территорию панов. В день, когда была восстановлена историческая справедливость и наши земли были воссоединены.

В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира… Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда.

Белорусский народ сделал свой принципиально важный стратегический выбор - мы выбрали курс развития сильной, суверенной и процветающей страны. Поворот на войну проехали.

Народ, который не помнит и не ценит прошлое, не имеет будущего. Мы же не просто помним, но и выносим уроки как раз на благо нашего будущего. 17 сентября мы все отметим День народного единства. С наступающим праздником!