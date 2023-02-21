Уроки истории: проект "Голос Хатыни"

Война глазами детей. Проект "Голос Хатыни " начался в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика. Старт дали во время мотивационного творческого занятия. 75 студентов совместно создадут картину, посвященную трагическим событиям военного времени, и уже 22 марта (в День памяти жертв Хатынской трагедии) презентуют полотно. Число участников проекта символическое. Именно 75 детей стали жертвами сожженной деревни.

Присоединиться к инициативе, отобразить трагические события Хатыни и поучаствовать в тематической выставке. Небольшая иллюстрация может стать частью масштабного проекта, который будет экспонироваться в атриуме торгового центра "Столица" и на других площадках Минска.

