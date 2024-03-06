Уроки памяти для школьников - инициатива ко Дню Победы

Уроки памяти через поколения. На базе столичной гимназии № 5 прошла презентация проекта, о котором можно сказать "два в одном".

Инициатива под названием "Символ памяти" имеет экологический и патриотический акценты. В центре события макет воина-освободителя, символа советской армии - победительницы в войне. Это мини-образец памятника, который к празднику Победы установят на территории школы.

На презентации представлена копия, сделанная из вторичного сырья, пластика в технологии 3Д - скульптура, задуманная к 9 Мая, будет 2 метра в высоту. Поддержали инициативу социальные партнеры гимназии.