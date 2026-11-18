Внезапная проверка маневренных групп погранслужбы по поручению Президента продолжается в Беларуси. Уровень подготовки оценили у пограничников в Лиде.

Накануне военнослужащие отстрелялись из бронетехники и гранатометов. 18 ноября - нормативы по физподготовке. Это подтягивание, стометровка и марш-бросок на 5 км с личным оружием и боеприпасами.

При этом важно сохранить общий темп. Расстояние между первым и последним участником не должно превышать 50 м. Время фиксируют по последнему бойцу.

Эдуард Головко, замначальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

"Закончили выполнять подтягивание - результаты достаточно высокие. Ключевое упражнение, которое вызывает наибольшую нагрузку для состава, - это марш-бросок 5 км. Группа бежит организовано, нет растяжки по дистанции - результат будет хороший".

Военнослужащий маневренной группы Лидского погранотряда:

"Сегодня нас проверяли на силу и выносливость, выносливость - это основа маневренной группы. ФИЗО мы готовим каждый день, тренируемся, все сдали на уровне. Командой пробежали, каждый помогает, поддерживает".

"Дистанция 5 км достаточно тяжелая, но с уровнем нашей подготовки это не так и тяжело. Мы тренируемся каждый день и всегда готовы к данным проверкам. Коллектив в данном случае сильно решает, потому что, если коллектив будет не сплоченный, тяжело поддерживать друг друга и выбегать с данной дистанции. У нас очень сплоченный коллектив, и это помогает нам", - рассказал военнослужащий маневренной группы Лидского погранотряда.

Итоги испытаний позволят оценить уровень физической готовности военнослужащих к выполнению задач.