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В Беларуси рекордно низкий уровень безработицы
В Минске состоялось итоговое заседание коллегии Минтруда и соцзащиты, на котором подвели итоги прошлого года. Рассматривались вопросы семейной политики, рост зарплат и профилактика производственного травматизма, также были озвучены основные проекты, реализованные министерством.
Внимание уделяли мерам поддержки рождаемости и строительству соцучреждений. Темп роста зарплат показал 111 %, а уровень безработицы составил рекордно низкие 3,5%.
На заседании не только подвели итоги, также наградили победителей конкурса "105 идей для развития отрасли". Одна из таких - инклюзивный квест.
В Беларуси насчитывается более 1,5 млн граждан пожилого возраста. Из них 1 млн в возрасте до 75 лет. Долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж, в республике проживает более полутысячи. Под каждую возрастную категорию Министерство труда и социальной защиты выстраивает направления работы. Они отражены в Национальной стратегии "Активное долголетие" до 2030 года.
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