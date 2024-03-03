В Беларуси рекордно низкий уровень безработицы

В Минске состоялось итоговое заседание коллегии Минтруда и соцзащиты, на котором подвели итоги прошлого года. Рассматривались вопросы семейной политики, рост зарплат и профилактика производственного травматизма, также были озвучены основные проекты, реализованные министерством.

На заседании не только подвели итоги, также наградили победителей конкурса "105 идей для развития отрасли". Одна из таких - инклюзивный квест.

В Беларуси насчитывается более 1,5 млн граждан пожилого возраста. Из них 1 млн в возрасте до 75 лет. Долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж, в республике проживает более полутысячи. Под каждую возрастную категорию Министерство труда и социальной защиты выстраивает направления работы. Они отражены в Национальной стратегии "Активное долголетие" до 2030 года.