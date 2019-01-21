Уровень безработицы в Беларуси с начала года снизился на 0,2 процентных пункта к численности рабочей силы. Самый низкий отмечен в столице, в Гомельской и Минской областях. При этом количество безработных в стране сократилось почти вдвое. Большинство нашли работу благодаря госпрограмме и службам занятости. Это и трудоустройство на новые рабочие места, и переобучение новой профессии, а также безвозмездные субсидии на открытие своего дела. Каким будет рынок труда в этом году изучил Андрей Ястребов.

Для этой птицефабрики, в агрогородке Межисетки Могилевского района, строительство 10 новых птичников стало вынужденной мерой. Выросли объемы продаж на рынки Азии, белорусские бройлеры пришлись по вкусу жителям Китая. Миллионное поголовье цыплят будет приносить предприятию ежегодно 12 тысяч тонн мяса. Но самое главное - площадка дала 75 новых рабочих мест. Елена Логанцова - одна из первых оценила преимущества современного производства.





Под контролем молодого специалиста микроклимат и питание цыплят. А главное - возможность карьерного роста.

Общая тенденция на рынке труда - специалисты отмечают стремление белорусов работать.

К примеру, только в Могилевской области количество "сидящих дома" за год уменьшилось почти в полтора раза. А это свыше 14 тысяч жителей региона, ранее стоявших на учете как безработные. Повлияли на ситуацию работа центров занятости и даже общественные движения.

"Инклюзивный бариста"- один из проектов. Его идейным вдохновителем выступил инвалид-колясочник из Лиды Александр Авдевич. На примере единомышленников по всей стране он доказывает, что для желания работать найти дело по душе нет преград. В Могилеве под его патронажем пятеро колясочников попробовали научиться профессионально варить кофе. Теперь всерьез подумывают открыть свое дело.





Кстати, идею уже поддержали городские депутаты и бизнесмены. В одном из торговых центров они помогут открыть мини-кофейню для бариста.

А это уже Гомель, где за год воспользовались безвозмездными субсидиями для начала своего бизнеса почти сотня человек. Не меньше поддержать ИП собираются центры занятости и в этом 2019-ом. И почти три тысячи вакансий в онлайн-доступе, каждая проверена специалистами - найти работу можно не выходя из дома. Перед глазами - вся база.

В топе вакансий - сотрудники медицинской сферы, промышленники, торговля, транспорт, связь. Около трех десятков профессий - для бесплатного переобучения. В случае, если образование не подходит. Кстати, гарантия того, что вместе с аттестатом вы получите еще и рабочее место. Такую возможность за год не упустили свыше 500 человек. Почти треть из них до этого не была занята в экономике. 35 ярмарок вакансий провели в Гомеле за год. Где тут же можно найти работу.