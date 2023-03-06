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Уровень безработицы в Беларуси снижается, заявили в Минэкономики
Минэкономики сообщает об устойчивом снижении уровня безработицы в Беларуси. В минувшем году в соответствии с методологией Международной организации труда показатель опустился до 3,6% от общего числа работников.
В 2021 году он был на уровне почти 4%. По информации ведомства, таким результатам способствовала стабильная работа экономики и управляемая ситуация на рынке труда.
Фото:pixabay.com
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