Уровень безработицы в Беларуси снижается, заявили в Минэкономики

Минэкономики сообщает об устойчивом снижении уровня безработицы в Беларуси. В минувшем году в соответствии с методологией Международной организации труда показатель опустился до 3,6% от общего числа работников.

В 2021 году он был на уровне почти 4%. По информации ведомства, таким результатам способствовала стабильная работа экономики и управляемая ситуация на рынке труда.