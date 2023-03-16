Уровень газификации квартир природным газом в Беларуси превысил 83 %

Уровень газификации природным газом жилфонда Беларуси превысил 83 %: это свыше трех миллионов квартир, в сельской местности - почти 50 %.

Как отметили в Минэнерго, по данному показателю Беларусь занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве. Существенно вырос уровень газификации агрогородков, сейчас это 70 %.

В текущем году планируется построить не менее 200 км подводящих газопроводов и подать природный газ в более 50 населенных пунктов.