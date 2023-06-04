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Уровень использования традиционных видов вторичных материальных отходов в Беларуси достигает 90 %

Уровень использования традиционных видов вторичных материальных отходов в Беларуси достигает 90 %

Уровень использования традиционных видов вторичных материальных отходов в Беларуси достигает 90 %. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, пишет БЕЛТА.

По его словам, ежегодно в Беларуси образуется в среднем порядка 60 млн т отходов производства и 4 млн т коммунальных отходов. В составе отходов производства наибольшими объемами образования характеризуются так называемые крупнотоннажные отходы (отходы производства калийных удобрений и фосфогипса). На их долю приходится порядка 65 % годового выхода, а также свыше 95 % общего объема накопленных отходов производства по стране.

"Без учета крупнотоннажных отходов уровень использования отходов производства составляет порядка 80 %. При этом уровень использования традиционных видов вторичных материальных ресурсов, относящихся к отходам производства (макулатура, стеклобой, полимерные отходы, изношенные шины), достигает 90 % и более", - рассказал Андрей Худык.

Он добавил, что динамичному росту уровня использования ТКО в 2022 году способствовали проводимая работа по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами, а также постоянный контроль со стороны территориальных органов Минприроды, в частности за недопущением захоронения вторичных материальных ресурсов.

"По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, этот показатель по итогам года составил 32 %, что в три раза выше показателя 2012 года. Огромную роль в достижении такого уровня играет проводимая информационная и разъяснительная работа по вопросам раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработке", - заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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