Уровень использования твердых коммунальных отходов в Минске возрастет до 30 %

Такую экотенденцию наша столица поддерживает уже несколько лет. Содействуют правильной утилизации вторичного сырья не только сортировочные линии и перерабатывающие заводы - городские службы обустраивают новые площадки и устанавливают емкости для раздельного сбора. Только в частном секторе появилось почти 13 тысяч контейнеров для пластика, бумаги и стекла. Еще 15 тысяч - для сбора твердых коммунальных отходов.