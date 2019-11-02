Уровень медицинского обслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире

Белорусские трансплантологи провели первую операцию по пересадки печени ребенку в Армении. Это стало настоящим прорывом для медицины в этой стране. Для нас - это ежедневная многочасовая практика. Например, в этом году провели уже на 50 пересадок органов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Сегодня уровень медобслуживания в Беларуси один из самых высоких в мире. Всемирная организация здравоохранения определила нашей республике первое место в рейтинге доступа населения к медицинским услугам. В списках лучших этой организации наша страна упоминается постоянно.

Беларусь пришла к тому, к чему сейчас стремится весь мир. Занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в список 50 лучших государств мира по ведению беременности и организации родов. Низкий показатель по материнской и младенческой смертности вызывает восхищение у зарубежных коллег. Беларусь занимает 35-е место среди 175 государств в рейтинге стран счастливого детства, опубликованном в 2018 году. За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 5,5 лет и достигла в этом году своего максимума, превысив 74 года.











Бренд Беларуси - трансплантология

Сегодня мы входим в топ-10 стран органного донорства и опережаем Австралию, Великобританию, Германию более чем в 2,5 раза! И такого прорыва сложнейшее направление медицины добилось в рекордно короткие сроки - фактически за 11 лет. Только за прошлый год в Беларусь за лечением и оздоровлением приехали более 150 тысяч пациентов из 130-ти стран. Эксперты отмечают высокий уровень вакцинации, методы лечения ВИЧ, туберкулеза. Все это вместе представляет собой огромную и отлаженную систему белорусского здравоохранения.

О том, какой рывок совершила наша медицина - Юлия Гризунт. Больше трех лет Анна Гаврилюк была заложницей своего тела. В 2016 году у женщины отказали почки. Из-за выматывающих процедур и лекарств все это время Анна практически не могла выйти из дома. Жительнице Украины посоветовали сделать трансплантацию именно в минском медцентре. Женщина легла на операцию, как только ей нашли подходящего донора.





В следующем году трансплантологи отметят полвека с тех пор, как в Беларуси впервые пересадили почку

Тогда это был настоящий прорыв. Теперь - процедура на потоке. Только в 2019-м прошло 320 таких операций. Более 80-ти пересадок печени. 8 раз в этом году пересадили легкие. Чтобы попасть "под нож", к нашим специалистам приезжают со всех уголков мира. В свою очередь белорусские трансплантологи тоже готовы выехать на помощь даже в другую страну.





В этом году в МНПЦ трансплантации обратилось 900 пациентов из-за рубежа. Ежегодно выполняются также мультитрансплантации, чаще всего комплекса легкие-печень. Сейчас в этой операционной проходит уже четвертая трансплантация печени за эту неделю. Обычно такие операции продолжаются от 6 до 8 часов. Но одна из последних длилась 10. Пару дней назад здесь пересадили печень 3-летнему пациенту.





Высокое качество белорусской медицины





А в этой больнице ежедневно проводят до сотни операций. Онкоцентр в Боровлянах на этой неделе посетил Глава государства. Хорошей традицией в Беларуси стало открывать важные объекты в преддверье 7 ноября. Например, на территории этого центра открыли гостиницу для онкобольных пациентов, в которой также смогут остановиться и их родственники, а еще комплекс жилых домов для медперсонала. Любой визит Президента - это еще повод обсудить проблемы, на этот раз всей системы здравоохранения. Впрочем, границы для врачей открыты. Не секрет, что после получения высшего образования их учеба только начинается. Это семинары, лекции, международные конференции. На которых не только слушают, но и все чаще выступают.







Особенно сейчас, когда новые технологии появляются каждый день. Например, в РНПЦ травматологии уже закончились клинические испытания со стволовыми клетками. И совсем скоро по этой методике начнут лечить пациентов с повреждениями хряща крупных суставов и с некрозом головки бедренной кости. Ну а такой страшный диагноз как "перелом позвоночника", благодаря врачам этой клиники, уже давно не приговор. Регулярные головокружения, шаткость при ходьбе и дрожь в руках - все это Василий Иванович почувствовал неделю назад. Сперва, признается пенсионер, списал все на старость и усталость. А однажды… просто не смог встать с кровати. Врачи поставили диагноз - "демиелинизирующие заболевание центральной нервной системы". Лечение - курс гормональной терапии, процедуры и, конечно, строгий контроль со стороны специалистов. Пока хоть и двигается при помощи трости, но буквально пару дней, говорят врачи, и сможет уверенно стоять на ногах.





Ежегодно за помощью в Республиканский центр неврологии и нейрохирургии обращаются больше 10 тысяч человек

Включая иностранных пациентов. География насчитывает порядка 50 стран. Главное преимущество нашей медицины - доступность, убеждены как и пациенты, так и врачи. К тому же здесь способны справиться с самыми сложными случаями. Успешно побеждают болезнь Паркинсона, разрабатываются новые методы борьбы с эпилепсией, ДЦП. Проводятся операции на спинной и головной мозг. Наша медицина должна шагать не только в сторону качественного обслуживания пациентов, но и в направлении улучшения условий работы врачей. О том, чтобы парк медоборудования регулярно пополнялся, обращают внимание периодически, причем на самом высоком уровне.





В Беларуси выхаживают младенцев, рожденных на 22-й неделе беременности





