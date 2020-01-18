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Уровень снега в Силичах достигает полуметра

Снег прогнозируется на 20 января

Синоптики прогнозируют, что ближайшее выпадение снежных осадков можно ожидать 20 января.

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