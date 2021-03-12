Уровень воды на притоках Сожа и Припяти достиг опасной отметки

Плюсовая температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках раньше срока. На некоторых реках уровень воды достиг опасно высокой отметки. Так, на притоке Сожа он уже превышает значение, при котором ранее отмечались затопления прибрежных территорий.



А на притоке Припяти до опасно высокого уровня воды остается 22 см. Ситуация будет зависеть от погодных условий и количества осадков. Оперативно реагировать на складывающуюся обстановку готовы органы и подразделения МЧС. Также в готовности сводные отряды, водооткачивающая техника, плавательные средства для эвакуации людей и скота.



