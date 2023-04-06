Уровень воды превысил 10 метров: река Дрисса вышла из русла и затопила прибрежные улицы Верхнедвинска

Сезон большой воды в северном регионе Беларуси привел к росту численности подтопленных подворий. Только в Верхнедвинске их десятки. Заложниками разлива рек Дрисса и Западная Двина стали почти 40 человек. Ситуацию на контроле держат сотрудники МЧС. Они оказывают помощь в переселении тем, кто решил переждать сезон большой воды у родственников. Жителям, которые остаются в подтопленных домах, доставляют продукты и лекарства. Ольга Масловская рассказала подробнее.

Река остановилась в метре от дома Ирины Пирог. Дрисса вышла из берегов и хлынула на прибрежные улицы Верхнедвинска. В воде оказались дома, сараи, бани, а под водой - заборы, колодцы и теплицы.

Местные жители говорят, что участки напоминают маленькие острова, воды в доме нет. Подтоплено больше 20 подворий. Их количество каждый день растет.

Город расположен между двух рек - Западная Двина и Дрисса. И здесь можно наблюдать паводок в квадрате.





Прогуляться по улице Полевой сейчас можно разве что на веслах. Лодка - стратегический транспорт для жителей Верхнедвинска. Большой водой здесь никого не удивишь.

Разлива рек здесь ждут каждую весну, поэтому никакой паники. Кто-то заблаговременно съехал к родственникам, а вот старожилы покидать дома не спешат. 86-летняя Зоя Петрошенко больше полувека живет на самом берегу Дриссы. Сегодня вода добралась до верхних ступеней крыльца. Дворняга Жук уже неделю живет в доме, его будку накрыла река.

В гости сюда ходят сотрудники МЧС. Они на лодке привозят продукты, дрова сухие приносят в дом. По двору только в защитном костюме пройти можно.

На помощь в Верхнедвинский район приехали спасатели ОСВОД из Новополоцка. Несут вахту в деревне Луначарское. Там отрезанными из-за большой воды оказались дом-интернат и несколько подворий.





Работников и местных жителей спасатели переправляют на катере весь световой день.

Первый раз такая ситуация случилась в 2013 году. Сейчас с понедельника здесь постоянно находимся. Глубина посередине дороги составляет полтора метра где-то. Машина здесь проехать не может. Виктор Князюк, житель д. Луначарское

На 6 апреля уровень воды в границах Верхнедвинска - 10,34 м. Рекорды еще не побиты: в 2013 году уровень воды был 10,98 м. А самое большое наводнение за всю историю гидрологических наблюдений город пережил почти век назад. В 1931 году вода в Западной Двине поднялась до отметки 14,25 м и затопила Верхнедвинск до крыш.