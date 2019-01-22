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Уровень безработицы в Беларуси с начала года снизился на 0,2 процентных пункта

Почти вдвое удалось сократить количество безработных и в Могилевской области. В этом году здесь планируется создать еще почти 5 тысяч новых рабочих мест.

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