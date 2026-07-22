"Урожай нужно убрать и сохранить" - Синявский о задачах МЧС на время уборочной

Уборочная кампания под особым контролем у белорусских спасателей. Важную тему подняли и на итоговом совещании МЧС в Витебске.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"21 июля глава государства провел оперативное совещание в режиме видеоселектора с регионами по уборочной кампании. Была отмечена роль и министерства в оказании помощи сельхозпроизводителям в уборке урожая. Как определил Президент, мы должны успешно решить все задачи. Урожай есть, его надо убрать, сохранить для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны".