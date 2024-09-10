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"Урожай будет лучше, чем в прошлом году". Как в Слуцком районе убирают кукурузу на силос и зерно
К уборке кукурузы на зерно приступили в хозяйствах на юге страны. Такое раннее созревание культуры - настоящий рекорд.
Кукурузу сегодня видят альтернативой яровому севу. Она дает лучшую экономическую выгоду для аграриев. Активно убирают кукурузу и на силос, уже собрано почти 7 млн тонн зеленой массы по стране. Урожайность выше прошлогодней.
Подробности у Ильи Цветкова.
Старт уборки кукурузы на зерно
В Минской области, как и во всей стране, активно убирают кукурузу. Спецтехника уже работает в полях, а аграрии стараются максимально использовать солнечные дни для того, чтобы достичь лучшего результата.
Гигантские машины со специальными жатками для уборки початков ждали своего часа в ангарах. Обычно они выезжают в поля в конце сентября, а в этом году комбайны уже в деле. Кукурузные зерна на некоторых участках достигли нужной восковой спелости и готовы к обмолоту. Механизатор Юрий Андреенко доволен первым урожаем.
Это адаптеры, приспособления для уборки кукурузы на зерно. Ну, обычно мы начинаем в конце сентября - начале октября. В связи с погодными условиями, я бы сказал, урожай в этом году будет лучше, чем в прошлом. Я уже 17 лет убираю кукурузу на зерно, урожай нас очень радует в этом году.
Агрономы хозяйства "Лучники" из Слуцкого района такого сухого и жаркого сентября не припомнят. Он стал продолжением почти тропического лета, по данным синоптиков, второго самого знойного с 1881 года. Как результат, раннее созревание кукурузы, которая и в дополнительной сушке не нуждается.
Хозяйство у нас 400 гектаров. Урожайность пока радует - более 120 центнеров с гектара. Влажность уже на данный момент составляет 26-27 %. С точки зрения экономики это, конечно, хорошо. Это способность меньше затратить газа на сушку, быстрее начать работу, не затягивать ближе к ноябрю. Как говорится, в ранние сроки убрал, все спокойно, механизаторы освободились, можно потом дальше переключаться на другие работы.
Воздушная засуха - такой термин используют аграрии. Именно она доводит кукурузу до необходимой кондиции.
На данном участке мы наблюдаем, что находится она уже в восковой спелости, конец молочный, начало восковой. Уже можно убирать.
Кукурузу сегодня видят альтернативой яровому севу. Связано это с изменением климата в нашей стране. Из-за недостатка влаги получать урожай яровых становится сложнее. Кукуруза дает лучшую отдачу и экономическую выгоду для аграриев.
В этом году природа нам дала уникальный шанс. Мы уже имеем в Клецком районе, в Копыльском районе поля, которые полностью желтые. Мы выходим немножко с другой, скажем так, технологией заготовки кукурузы и внедряем ее очень массово. Это ее плющение. Дополнительно закупаем технику для плющения. Она уже поступает в хозяйство. И мы планируем, что это нам даст возможность использовать наши возможности зерноуборочной техники в большем количестве, что позволит, естественно, вести с лучшими темпами заготовку кукурузы на зерно. Мы сможем что-то сушить, а что-то плющить.
Пока уборка кукурузы на зерно проходит выборочно (в основном в южных районах страны), тем временем активными темпами продолжается заготовка кукурузной зеленой массы на корм животным.
Начали заготовку силоса. Сегодня мы положили уже 2 тыс. тонн, заготовка продолжается. Планируем заготовить до 30 тыс. тонн зеленой массы. У нас посеяна кукуруза на зерно и силос 1200 гектаров, из них 800 на силос, 400 на зерно.
Кукурузный силос - один из основных компонентов питательного рациона для крупного рогатого скота, богатый белком и клетчаткой. Желто-зеленый микс с поля везут на хранение в специальные траншеи. Боксы заполняют массой, а после их законсервируют как важный запас.
Всего в хозяйствах страны собрано более 150 тыс. тонн кукурузы на зерно. На зеленый корм обработано уже 27 % площадей, а это почти 7 млн тонн питательного микса.
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