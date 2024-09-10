"Урожай будет лучше, чем в прошлом году". Как в Слуцком районе убирают кукурузу на силос и зерно

В этом году природа нам дала уникальный шанс. Мы уже имеем в Клецком районе, в Копыльском районе поля, которые полностью желтые. Мы выходим немножко с другой, скажем так, технологией заготовки кукурузы и внедряем ее очень массово. Это ее плющение. Дополнительно закупаем технику для плющения. Она уже поступает в хозяйство. И мы планируем, что это нам даст возможность использовать наши возможности зерноуборочной техники в большем количестве, что позволит, естественно, вести с лучшими темпами заготовку кукурузы на зерно. Мы сможем что-то сушить, а что-то плющить.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома