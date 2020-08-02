Урожай голубики. Как выращивают белорусский суперфуд?

В Минской области уже собирают и урожай голубики. Мультивитаминную ягоду выращивают в промышленных масштабах по особым агротехнологиям. В Пуховичском районе, например, рядом с плантацией голубики находится лаборатория микроклонирования саженцев. Как выращивают белорусский суперфуд - увидела Юлия Токарь (видео).



