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Урожай голубики собирают в хозяйстве "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе
В Минской области в этом году построят свыше двух десятков новых молочно-товарных комплексов. Один из них будет инновационным - объект возводит хозяйство "Озерицкий-Агро" в Смолевичском районе. Молока на предприятии уже получают 34 литра в день от одной коровы - это один из лучших показателей в стране. К выращиванию картофеля и тепличных овощей здесь также хозяйственный подход, сорта выбирают наиболее урожайные. Ради эксперимента в "Озерицком" начали выращивать лимоны. А в эти дни снимают и урожай голубики! О прогрессивных трендах в АПК Алексей Кондратенко (видео).
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