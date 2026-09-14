Урожайная корзина: 14 сентября в столице стартовал сезон осенних сельхозярмарок

Щедрый сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал 14 сентября в столице. Отправиться на шопинг можно в шаговой доступности во всех районах Минска.

Только в Заводском районе развернулись 6 мобильных точек. В ассортименте - картофель, капуста, морковь, яблоки, а также свежая рыба, молочная продукция, мед и кондитерские изделия. Покупателей привлекают доступные цены на отечественные витамины, которые представляют сами компании-производители.

На площадках традиционно дежурят волонтеры. Они помогают пожилым людям и ветеранам с бесплатной доставкой тяжелых покупок домой.

Наталья Будник, замглавы администрации Заводского района г. Минска:

"Стартуют ярмарки с 14 сентября, а закончат свою работу 15 ноября. Достаточно долго мы будем реализовывать продукцию, так что приглашаем всех. Самые важные места в нашем районе для реализации сельхозпродукции: это Красина, 27, Голодеда 7, Бачила, 1, Уборевича, 60, Ильимская, 27, Желуновича, 41. Торговать у нас разрешено всем производителям сельхозпродукции, фермерам, физическим лицам, но при наличии документов, сопровождающих право на реализацию".

А ярмарки выходного дня развернутся уже в ближайшую субботу - 19 сентября. Главная городская площадка по традиции будет шуметь у "Чижовка-Арены". Еще одна локация - Дворец спорта. Здесь приобрести продукцию можно будет 19 и 20 сентября, 10 и 11 октября, 13 и 14 ноября. Торговля будет проходить в выходные дни с 10:00 до 16:00.

Ярмарки будут работать до 6 декабря при благоприятных погодных условиях. Также на локациях запланирована и культурная программа - выступление музыкальных коллективов для создания позитивного настроения.