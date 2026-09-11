Урожайность белорусских томатов из семян, побывавших в космосе, на 20 % выше земных аналогов

В Москве подвели итоги научного эксперимента, в котором участвовали школьники из Беларуси и России. Год назад на биоспутнике "Бион-М" № 2 на орбиту отправились семена из белорусского города Ивье и российского Минусинска, их неофициально называют "помидорными столицами". После возвращения на Землю семена посадили и вырастили урожай.

Научный эксперимент "В космос со своим помидором" стартовал год назад. Тогда с космодрома Байконур был запущен биоспутник "Бион-М" № 2. Он входит в уникальную космическую программу, которой нет аналогов в мире. Ее главная цель - изучить, как живые существа (микроорганизмы, растения и микробы) ведут себя в космической среде.

Семена томатов на орбиту отправили впервые и не случайно. Их выбрали из-за легкого веса. В эксперименте участвовали 3 школы - из Москвы, Минусинска и Ивья. Идея отправить в космос семена томатов родилась именно в помидорной столице Беларуси.

Ядвига Юферова, заместитель главного редактора "Российской газеты":

"Мы были на празднике помидора и поздравляли замечательную ивьевскую медсестру Айшу с тем, что ее помидор стал победителем. И Виктор говорит: "А давай, Айша, мы отправим в космос семена твоих помидоров". Мы придумали, что полетят они вместе с городом-побратимом - Минусинском. Мы все настолько рады, что наши семена проросли такой идеей и результатом".

Теперь результаты эксперимента можно не только увидеть, но и попробовать: горшочные томаты "Пиноккио" и "Грошик" из Москвы, "Бычье сердце" из Минусинска и знаменитый сорт "Донецкий" из Ивья. Он засухоустойчивый и прекрасно переносит высокие температуры. Но как показал эксперимент, космический холод ему по плечу. Итоги исследования показали, что урожайность белорусских томатов, выращенных из семян, побывавших в космосе, на 20 % выше их земных аналогов.

Валерия Вихрева, научный руководитель проекта "В космос со своим помидором", доктор биологических наук, профессор:

"Было показано положительное влияние космического излучения на рост и развитие томатов различных сортов. Причем 4 сорта выращивались разными командами, и каждая из этих команд показала, что космические помидоры оказались более развитыми".

Эксперимент привлек к себе большой интерес. Если начинали с трех школ, то сейчас к участникам проекта присоединились еще около 10, а также сельхозакадемии, институты и исследовательские лаборатории, которые будут более досконально изучать микробиологический состав космических помидоров. Если смотреть дальше, то такой образовательный эксперимент, который в первую очередь рассчитан на молодежь, поможет и профессиональным космонавтам в исследованиях по выращиванию растений на орбите.

Владислав Седлецкий, начальник лаборатории Института медико-биологических проблем РАН, координатор проекта "Бион-М" № 2:

"Такие эксперименты помогают найти новые технологические возможности по выращиванию таких растений в замкнутых объектах. Это могут быть Российская орбитальная станция или лунные станции. Такие проекты, как кирпичики, складывают стену знаний, которая будет помогать нам получать новые технологии для выращивания растений в космосе".

Эксперимент продолжается. Космические помидоры не только съедят. Из них извлекут семена и будут наблюдать, какой урожай даст уже второе поколение космических томатов.