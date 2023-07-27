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Урожайность до 100 ц/га: белорусские ученые вывели новые сорта зерновых
Белорусские ученые в 2023 году вывели новые сорта зерновых с урожайностью до 100 ц/га. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора по науке РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию" Дмитрий Лужинский, сообщает БЕЛТА.
За этот год мы внесли в реестр страны 13 новых сортов сельскохозяйственных растений. Из них можно отметить озимый тритикале зернофуражного направления "Медео" с урожайностью до 100 ц/га. Яровой ячмень "Бизнес" кормового направления обеспечивает в зерне до 14 % белка, что является весомой прибавкой к кормовому белку, который получают наши сельскохозяйственные производители. Также мы работаем и с пивоваренным ячменем. Районированный сорт ячменя "Винет" отвечает всем требованиям пивоваренной отрасли и почти на 5 ц/га превышает урожайность иностранных сортов, которые до сих пор возделываются на нашей территории.
В связи с расширением посевов пшеницы и уходом озимой ржи на малоплодородные почвы НПЦ НАН Беларуси по земледелию активно занимается селекцией диплоидной ржи.
"Диплоидная рожь предназначена конкретно для производства хлебопекарных изделий, но ее использование не исключено и в технических целях. Потенциальная урожайность нового сорта диплоидной ржи "Забава" - около 100 ц/га в лучших условиях. При этом на малопродуктивных песчаных или легких почвах юга Беларуси этот сорт способен давать до 60 ц/га при соблюдении всех элементов технологии", - заверил замгендиретора по науке РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию".
По его словам, для повышения продуктивности важнейшей масличной культуры - рапса - было районировано два новых сорта. Так, сорт "Мавр" обеспечивает урожайность до 60 ц/га при содержании масла около 44-45 %, а также яровой сорт "Изумруд" обеспечивает урожайность до 45 ц/га и содержит до 48 % масла.
Фото: pexels.com
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