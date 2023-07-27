Урожайность до 100 ц/га: белорусские ученые вывели новые сорта зерновых

За этот год мы внесли в реестр страны 13 новых сортов сельскохозяйственных растений. Из них можно отметить озимый тритикале зернофуражного направления "Медео" с урожайностью до 100 ц/га. Яровой ячмень "Бизнес" кормового направления обеспечивает в зерне до 14 % белка, что является весомой прибавкой к кормовому белку, который получают наши сельскохозяйственные производители. Также мы работаем и с пивоваренным ячменем. Районированный сорт ячменя "Винет" отвечает всем требованиям пивоваренной отрасли и почти на 5 ц/га превышает урожайность иностранных сортов, которые до сих пор возделываются на нашей территории.

Дмитрий Лужинский