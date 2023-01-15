Уроженец Украины рассказал о том, как обрел семью в Беларуси и что его впечатлило больше всего

Как нам Европа кричит, что у них все прекрасно, так это просто прекрасно завуалировано. В действительности не все так сладко, как они рассказывают. Сравню. Был я в Польше. Поехал в больницу, говорю: сделайте мне снимок, чтобы знать, можно мне на работу выходить или нет, болит же нога. Говорю: у меня есть страховка. Они говорят, что этого мало. Развели руками, что сделать ничего не могут. И вот второй момент: я ехал из Украины и у меня сердце прихватило. Доехал до Бреста. И у меня на тот момент закончилась страховка. Приехала скорая помощь, завезли меня в больницу. Говорю: нет страховки. Но меня положили. Гуманность. Меня поставили на ноги - и счастливого пути! Я дальше поехал в Витебскую область.

Александр Ковальский, гражданин Украины, житель д. Мосар