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Уроженец Украины рассказал о том, как обрел семью в Беларуси и что его впечатлило больше всего
Эта история об уроженце Волынской области, который успел поработать в Европе, но так называемые демократические ценности и сладкая жизнь на деле оказались пустышкой. Как выяснилось, искать счастье далеко вовсе было и не нужно - семью он обрел в Беларуси.
Несмотря на все страшилки про режим, приехать не побоялся и увидел реальную обстановку. Больше всего впечатлила забота государства о людях и то, сколько сил и средств вложено в инфраструктуру, дороги, социальные объекты. Подробности у Марины Романовской.
Ушачский район
С облегчением вздохнул, что я на своей земле. В безопасности, одним словом.
Несмотря на паспорт гражданина Украины, своим домом Александр называет Беларусь. С нашей страной познакомился, будучи проездом, но еще тогда отметил, что здесь все делают для людей: бесплатная медицина и образование, развитие городов и деревень. То, что для белорусов уже давно простое и очевидное, оказывается, для многих может быть чем-то удивительным.
Страна не дала мне самого элементарного - работу. Вот как у вас - идет человек на работу, дают жилье. Все-таки крыша над головой. С 2000 года ездил в Москву через Беларусь. Видел, что страна движется, поднимается, меняется. Все культурно, покошено. Летом едем - все засеяно.
После окончания профтехучилища трудоустроиться в Волынской области у Александра так и не вышло. Почему-то человек рабочей профессии оказался никому не нужным. Поэтому был вынужден вкалывать в Польше и Швеции. Там, говорит, чувствовал себя не больше, чем рабсилой. Чужим. И уже теперь знает: забота о людях - это точно не про Европу.
Как нам Европа кричит, что у них все прекрасно, так это просто прекрасно завуалировано. В действительности не все так сладко, как они рассказывают. Сравню. Был я в Польше. Поехал в больницу, говорю: сделайте мне снимок, чтобы знать, можно мне на работу выходить или нет, болит же нога. Говорю: у меня есть страховка. Они говорят, что этого мало. Развели руками, что сделать ничего не могут. И вот второй момент: я ехал из Украины и у меня сердце прихватило. Доехал до Бреста. И у меня на тот момент закончилась страховка. Приехала скорая помощь, завезли меня в больницу. Говорю: нет страховки. Но меня положили. Гуманность. Меня поставили на ноги - и счастливого пути! Я дальше поехал в Витебскую область.
И таких историй за чаепитием в кругу семьи Александр вспоминает немало. В Беларуси с супругой воспитывают пятерых детей. Успешно развивают личное подсобное хозяйство: куры, утки, козы. А не так давно обзавелись буренкой. За всеми нужен уход. Да и частный дом в деревне требует постоянных вложений. Помощь с решением бытовых вопросов всегда окажут в местном сельисполкоме. Власть на всех уровнях открыта для людей.
Обеспечение жизнедеятельности - это главная цель нашего государства.
Все зависит от президента. Если президент здравомыслящий, то и в стране будет порядок. Человек несет очень мощный заряд энергии, позитива, почему и выбрал эту страну. Пока он при власти, надеюсь, все будет хорошо. Конечно, хотелось бы пожать руку.
События 2020-го вспоминает с содроганием. Говорит, было больно за белорусов, которые подверглись влиянию извне - сломали свои жизни. И ради чего? Ради тех, кому судьба Беларуси была попросту безразлична. За свою позицию гражданин Украины неоднократно получал угрозы в адрес семьи.
Давным-давно пора открыть глаза, начать думать. Самим видеть, а не слушать, что где-то там живут и у них все прекрасно. Людям засоряют мозги, стараются манипулировать. Предательство никогда ничем хорошим не заканчивается.
Дальнейшую жизнь Александр связывает только с Беларусью. Ведь здесь чувствуешь себя нужным.
Беларусь заботится о своих гражданах и о тех, для кого она стала вторым домом. Поддержка молодых и многодетных семей, ответственность за пожилых - и все это не пустые обещания, а реальные действия во благо людей.
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