Усадьба Чапских стала настоящим осенним трендом в социальных сетях

Всего в 10 км от Минска скрывается неоготическая жемчужина, которая в наше время обрела новую славу - дворцово-парковый ансамбль Чапских. Эта старинная усадьба стала настоящим осенним трендом в социальных сетях, привлекая сотни людей своей кинематографичной и загадочной атмосферой.

Неоготическая жемчужина в Прилуках

В этом месте осень по-особенному осязаема. Время никуда не спешит, только опавшие листья, тишина и этот старинный парк. Да, он помнит все, что здесь происходило. Пышные балы, великую и ужасную трагедию и гордое одиночество. Дворцово-парковый ансамбль Чапских в Прилуках.

Наша Беларусь продолжает удивлять своей способностью хранить тайны. Эти стены, помнящие изысканные манеры графа Эмерика Чапского и его колоссальную коллекцию нумизматики, сегодня молчаливо смотрят на суетливый XXI век. В XIX столетии здесь гремел оркестр и съезжалась вся минская знать.

Юрий Гатальский, экскурсовод:

"В 1871 году у панов-магнатов Горваттов он выкупил тоже, увы, сгоревший в 1868 году дворец. И ему тоже пришлось восстанавливать этот комплекс, тоже в таком неоготическом стиле".

Да, именно при графах Чапских усадьба в Прилуках достигла своего наивысшего расцвета. Сюда приезжали творить композитор Станислав Монюшко и знаменитый художник Наполеон Орда, который на холсте запечатлел всю красоту дворца.

Последним владельцем дворца был граф Юрий фон Гуттен-Чапский, предводитель минского дворянства. Став хозяином усадьбы в конце XIX века, он превратил ее в передовое хозяйство. В Прилуках прошло детство его семерых детей, ставших известными деятелями Европы.

Юрий Гатальский, экскурсовод:

"Среди Чапских, наверное, более известен брат нашего Юрия, Кароль Чапский, который жил в Станьково, более далеком от Минска имении. И Карл Чапский прославился как городской голова, который занимал эту должность на протяжении 11 лет, в конце XIX - начале XX века".

В 1920 году, спасаясь от потрясений войны, последний владелец навсегда покинул свое родовое гнездо. Для него самой трагической и разрушительной главой в истории стала Великая Отечественная война.

Самая трагическая и разрушительная глава истории дворца

В 1941-м безмятежность этих мест оборвала война. Романтичный замок облюбовал палач Минска - гауляйтер Вильгельм Кубе, превратив родовое гнездо Чапских в свою загородную резиденцию.

Уходя в 1944-м, нацисты подожгли дворец. Огонь полыхал 3 дня, но Прилуки выстояли.

Сегодня, спустя десятилетия, бывшее графское гнездо переживает настоящий бум и обрело совершенно новую славу. Каждые выходные усадьба разрывает ленты соцсетей. Сотни блогеров и туристов приезжают сюда за эстетичными кадрами, доказывая, что столетняя история и неоготическая красота остаются в тренде и сегодня.

Дворцово-парковый ансамбль Чапских в Прилуках точно не претендует на роль суматошного туристического центра. Сюда нужно приезжать, чтобы насладиться тишиной. В гордом одиночестве старого парка можно расслышать то, о чем в городской суете мы так часто забываем.