Прошла оценку и выставляется на аукцион. Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей - усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов - выставляется на продажу для дальнейшего развития объекта либо в туристический комплекс, либо в учреждение бизнеса.



Исторический памятник начала 19 века - произведение архитектора Бронислава Тычецкого - сохранился в хорошем состоянии. Внешне строение полностью аутентичное, с сохраненными колоннами, первозданными лепниной и розетками.



Особое достоинство усадьбы - парковая территория в 12 гектаров - со стародавними посадками деревьев и каскадом прудов. В денежном эквиваленте - привлекательный для инвестиций объект - оценивается примерно в 715 тысяч белорусских рублей.



Архитектурный ансамбль Рдултовских не имеет капитальных повреждений. Сегодня он законсервирован и находится под охраной государства.



