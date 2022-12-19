Ущерб от преступных действий Герасимени и Опейкина оценен в более чем Br853 тыс.

Материальный ущерб от преступных действий Александры Герасимени и Александра Опейкина оценен в более чем Br853 тыс. Это следует из обвинения, оглашенного государственным обвинителем на первом судебном заседании, пишет БелТА.



Отмечается, что неоднократные призывы к международным организациям со стороны фигурантов привели к отмене некоторых спортивных мероприятий на территории Беларуси. Также был причинен вред национальной безопасности Беларуси в политической и социальной сферах.

В частности, был отменен чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. Как пояснил директор ГУ "Белспортобеспечение" (организатор международных мероприятий, проводимых на территории Беларуси) Максим Азанович, выступающий представителем гражданского истца, учреждением был оплачен взнос в размере 200 тыс. евро в связи с намерениями страны провести этот чемпионат. В дальнейшем от европейских структур было получено письмо с информацией об отмене мероприятия, при этом взнос не возвращался.





Как сообщалось, в Минском городском суде началось первое судебное заседание по уголовному делу по обвинению Александры Герасимени и Александра Опейкина в рамках специального производства.

Герасименя и Опейкин обвиняются в том, что создали незарегистрированное на территории Беларуси объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 по 20 мая 2022 года посредством СМИ и интернета распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории республики перед и после выборов Президента. Фигуранты, в частности, обращались к государствам, иностранным и международным организациям и юрлицам о введении санкций в отношении НОК Беларуси и других спортивных организаций. Они настаивали на переносе некоторых международных соревнований, в частности чемпионата мира по хоккею, а также призывали отказаться от их спонсирования.



Кроме того, Герасименя и Опейкин озвучивали призывы не допускать спортсменов белорусской сборной к соревнованиям, в том числе на Олимпийские игры, под национальным государственным флагом. Они предлагали спортсменам готовиться за пределами страны, обещая финансовую поддержку. Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч.3 ст.361 УК.