Ущерб в стократном размере - минчанин возместит городу более Br34 тыс. за разбитое стекло остановки

Минчанин возместит городу более Br34 тыс. за разбитое стекло остановки, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В столичную милицию поступило сообщение о том, что неизвестным поврежден остановочный пункт общественного транспорта по улице Голубка. Сыщики Фрунзенского РУВД г. Минска по подозрению в совершении хулиганских действий задержали 19-летнего минчанина.

Задержанный пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки. А уже ночью, находясь на улице, молодой человек в ходе переписки в мессенджере поругался с девушкой. Разозлившись, фигурант нанес несколько ударов ногами по остановке, в результате чего разбил стекло.

Следователь возбудил уголовное дело за хулиганство в отношении фигуранта. Помимо привлечения к установленной законом ответственности, задержанный обязан возместить причиненный ущерб в сумме свыше Br34 тыс.

Милиция напоминает, что ущерб, причиненный городскому имуществу (зданиям, сооружениям и иным объектам), подлежит взысканию с виновного лица в стократном размере.