"Ушел в лес и не вернулся": как спасатели ищут заблудившихся в белорусских лесах

Пора грибов и ягод оборачивается для спасателей, милиции и волонтеров многочасовыми поисками заблудившихся. Лес, который еще днем казался щедрым и мирным, с наступлением сумерек превращается в глухую, враждебную ловушку.

Смазанные ориентиры, непроходимые болота, обманчивые шорохи - и человек, ушедший за черникой или лисичками, остается один на один со своим главным врагом: паникой. Поисково-спасательные операции в лесах - это не просто прочесывание местности, а настоящая битва за жизнь, где важна каждая минута.

Когда человек теряется в лесу или на болотах, спасатели разворачивают целую поисковую операцию. Они действуют по четкому алгоритму, комбинируя современные технологии и проверенные методы.

"Ушел в лес, и не вернулся" - летом спасатели регулярно получают подобные сообщения. На неделе в Крупском районе женщина сама позвонила спасателям, рассказав, что пошла за грибами и потеряла ориентиры. Подразделения МЧС незамедлительно выехали на поиски. Связь с ней поддерживали по телефону. Ориентиром для спасения стали сирены автоцистерны. Схожая история в Лиозненском районе: спасатели помогли женщине выйти из леса.

Но это идеальное спасание, когда потерявшиеся сами позвонили в службу спасения, выходят на связь и полны сил и спокойствия - так бывает не всегда. Когда обеспокоенные родственники звонят ночью: человек еще с утра ушел в лес, и его нет дома, спасатели понимают - жизнь грибника или ягодника может идти на часы, все зависит от здоровья и подготовленности пропавшего.

Самое первое - это сбор информации. Поиск всегда начинается на бумаге и с расспросов. Спасатели опрашивают родственников потерявшегося, сколько ему лет, куда он мог идти, что взял с собой - мобильный телефон, нож, воду. Подобная информация помогает определить, как далеко человек сможет уйти и сколько сможет продержаться.

Поисковый механизм тоже имеет свои алгоритмы. Спасатели никогда не ищут наугад. Лес делят на квадраты, а в дело вступает четко отлаженная работа.

Илья Боднар, замначальника Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"В любой местности составляется карта лесного массива или участка, в котором предположительно потерялся человек. Делится на квадраты, которые зачастую идут 500 на 500 м, они все нумеруются. В первые 2-3 дня происходит поиск на отклик, то есть выделяется группа из двух-трех человек, она идет в заданный квадрат, который им определяют руководители, производят работу на отклик. Если данная работа результата не дала, человек не найден, продолжается работа прочесом: выстраивается цепочки из 10-20 человек в линию, и они прочесывают квадрат 500 на 500 м и так закрывают квадрат за квадратом".

Если зона поиска огромная, МЧС задействует квадроциклы, болотоходы и вездеходы. Они пробиваются туда, где человек физически не обойдет топь, а в панике или от страха пропавший мог забежать куда угодно.

Также задействуют кинологические расчеты. В зоне поиска собака-спасатель обучена реагировать на любой запах человека.

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"В лесу мы задействуем собак двумя способами. Первый - это свободный поиск: на животное надевают специальный GPS-ошейник, после чего оно приступает к работе. На экранах трекеров мы четко видим, где именно наш четвероногий помощник бегает, в каком направлении двигается или где остановился. Когда собака находит потерявшегося человека, она обозначает его местоположение непрерывным лаем и остается рядом до тех пор, пока кинолог не прибудет на точку".

Самый тяжелый враг спасателей - это время. В холодную ночь или под проливным дождем у человека в лесу быстро наступает переохлаждение, поэтому поисковые отряды работают круглосуточно. Но лучше всегда подобные истории предотвратить, чем организовывать.