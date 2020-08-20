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Ушел из жизни академик Борис Патон
Ушел из жизни легендарный академик Борис Патон. Его называли "Эверестом науки". Почти 80 лет трудовой деятельности. Первая опубликованная научная работа - в 1948 году, то есть - 72 года назад. Почти тысяча публикаций и 400 патентов в 30 странах мира. Долгие десятилетия он возглавлял Национальную академию наук Украины и, конечно, очень переживал из-за разрыва связей между учеными разных стран после распада Советского Союза, - говорят коллеги Бориса Евгеньевича. Заслуги перед человечеством отмечены многими наградами, среди которых есть и белорусские ордена - Дружбы народов и Франциска Скорины.
Соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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