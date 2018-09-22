3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ушел из жизни Анатолий Капский
Печальная новость пришла сегодня из Борисова. На 53 году жизни скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. С его именем связаны самые громкие победы и успехи желто-синих. Именно он был одним из инициаторов возрождения борисовской команды в 1996 году. За 21 год своего существования БАТЭ завоевал 14 чемпионских титулов. А также трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз в Суперкубке. В 2008 году БАТЭ впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. С тех пор борисовчане практически каждый сезон дарят белорусам еврокубковую осень.
Сердце Анатолия Капского перестало биться сегодня в 11:00. Напомним, в 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии прошел в 1987 году. В 99-м случился рецидив. Капскому пришлось пройти 8 курсов химиотерапии за границей. В январе 2013 в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой пребывал в трехдневной коме.
Матч 24-го тура чемпионата страны по футболу "Торпедо-Минск" - БАТЭ, который должен был состояться 24 сентября, отменен в связи с этим печальным событием. Сегодня матчи чемпионата страны начнутся с минуты молчания. Белтелерадиокомпания приносит соболезнования родным и близким Анатолия Капского.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все