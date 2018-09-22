Ушел из жизни Анатолий Капский

Печальная новость пришла сегодня из Борисова. На 53 году жизни скоропостижно скончался председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. С его именем связаны самые громкие победы и успехи желто-синих. Именно он был одним из инициаторов возрождения борисовской команды в 1996 году. За 21 год своего существования БАТЭ завоевал 14 чемпионских титулов. А также трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз в Суперкубке. В 2008 году БАТЭ впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. С тех пор борисовчане практически каждый сезон дарят белорусам еврокубковую осень.