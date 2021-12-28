Ушел из жизни белорусский актер Виталий Быков

Печальная новость для белорусской культуры. На 81-м году из жизни ушел советский и белорусский актер Виталий Быков. С 1972 года артист служил в театре имени Горького. Сыграл более шестидесяти ролей: Старца в "Раскиданном гнезде", Колонденка в "Знаке беды", господина из "Мнимого больного" и многие другие. Также Виталий Быков был известен по своим образам в кино - картинах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды" и "В июне 41-го".