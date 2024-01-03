Ушел из жизни белорусский скульптор Геннадий Буралкин

Белорусский скульптор Геннадий Буралкин скончался 2 января 2024 года на 82-м году жизни, сообщает БЕЛТА .

Белорусский союз художников выражает глубочайшие соболезнования родным и близким художника. О времени и месте похорон будет объявлено позже.

Геннадий Буралкин с 1990 по 2001 год был председателем Белорусского союза художников. В 1997 году он получил медаль Франциска Скорины.

Яркий, неординарный мастер, он был автором многих монументальных, станковых и графических произведений. С 1976 года принимал участие во всероссийских и международных выставках. В своих работах использовал различные материалы - дерево, камень, бронзу. Основные темы произведений взяты из народной жизни в сочетании с историей и национальными традициями. Работы художника характеризуются монументальностью, философскими образами, изяществом форм.

Среди основных работ - памятник славы шахтеров в Солигорске (1976), памятный знак в честь 850-летия Гродно (1978), скульптурные серии "Скачок" (1998-2000), "Жыцень" (2000), "Берагіня" (2001-2002), "Абліччы камянёў" (2002), "Лель" (2003), станковые композиции "Вясна Перамогі" (1978), "Уз'яднанне Усходняй і Заходняй Беларусі" (1979), "Яблынька" (1981), графические серии "Славянскія матывы", "Ноч на Івана Купалу", "Раніца" (все 1995), "Усяношчная" (2002) и др.

Геннадий Буралкин занимался оформлением интерьеров драматического театра (в соавторстве) и Дома гражданских обрядов в Гродно (1970-е). Совместно со скульптором А. Финским художник создал замечательные скульптурные композиции, украшающие Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси (архитектурный замысел И. Лангбарда, реализованный через семь десятилетий).

Работы Буралкина находятся в фондах Белорусского союза художников, музеях Беларуси и других стран, частных коллекциях.