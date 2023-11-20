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Ушел из жизни экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В России ушел из жизни видный государственный и политический деятель Аман Тулеев. Более 20 лет политик возглавлял Кемеровскую область, причем в непростое для нее время. Во многом благодаря ему в регионе удалось предотвратить угольный кризис. Успел поработать и на министерском посту в федеральном правительстве (был министром по сотрудничеству с участниками СНГ). Соболезнование родным и близким Амана Тулеева направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил работу настоящего патриота, который во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами.
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