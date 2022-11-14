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Ушел из жизни герой труда Александр Слобода
На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда Александр Иванович Слобода. Жизнь советского и белорусского государственного деятеля, партизанского командира достойна экранизации. Он участвовал и в ожесточенных боях на Буйничском поле, за что награжден орденом Красного Знамени. За участие в оборонительных боях под Вязьмой, Малоярославцем, Подольском и Москвой награжден вторым орденом Красного Знамени. Весной 1943 года в бою на Западной Двине он получил очередное ранение, после лечения был комиссован и вернулся в Беларусь. Всю свою жизнь посвятил любимой стране.
Глава государства выразил соболезнование родным и близким Александра Ивановича
"С честью пройдя испытания Великой Отечественной войны, Александр Иванович внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса БССР и становление молодого белорусского государства. Его сила духа, упорство в достижении цели, принципиальность и твердость характера достойны искренней благодарности и глубокого уважения потомков", - говорится в соболезновании.
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