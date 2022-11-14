Ушел из жизни герой труда Александр Слобода

На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда Александр Иванович Слобода. Жизнь советского и белорусского государственного деятеля, партизанского командира достойна экранизации. Он участвовал и в ожесточенных боях на Буйничском поле, за что награжден орденом Красного Знамени. За участие в оборонительных боях под Вязьмой, Малоярославцем, Подольском и Москвой награжден вторым орденом Красного Знамени. Весной 1943 года в бою на Западной Двине он получил очередное ранение, после лечения был комиссован и вернулся в Беларусь. Всю свою жизнь посвятил любимой стране.