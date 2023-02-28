Ушел из жизни известный белорусский драматург Алексей Дударев

Она добавила, что с семьей пока не удалось пообщаться, место прощания станет известно позже. Алексей Ануфриевич Дударев родился 6 июня 1950 года в деревне Клены Дубровенского района Витебской области. Учился в Новополоцком профессионально-техническом училище нефтяников, некоторое время работал на заводе.

В 1972 году поступил на театральный факультет Белорусского театрально-художественного института, который окончил в 1976 году. В том же году был приглашен в Белорусский республиканский театр юного зрителя и с 1978 по 1983 год руководил литературной частью театра. С 1991 по 2002 год Алексей Дударев являлся главным редактором журнала "Мастацтва", в 2001 году стал художественным руководителем театра-студии "Вольная сцена" при Союзе театральных деятелей Беларуси, с 2003 по 2013 год был художественным руководителем Драматического театра Белорусской армии. С 1992 года возглавлял Белорусский союз театральных деятелей.