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Ушел из жизни композитор Эдуард Артемьев

В возрасте 85 лет скончался народный артист Российской Федерации композитор Эдуард Артемьев.

В начале декабря его госпитализировали с коронавирусом. Позже перевели в реанимационное отделение в связи с возникшими на фоне лечения от бактериальной пневмонии осложнениями, где артист и умер.

Эдуард Артемьев написал музыку к более чем 170 советским и зарубежным фильмам. Самые известные - композиции к картинам "Солярис", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Доктор Живаго", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Он также стал автором музыки к двум Олимпиадам в России.

Фото:ТАСС

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