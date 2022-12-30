3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ушел из жизни композитор Эдуард Артемьев
В возрасте 85 лет скончался народный артист Российской Федерации композитор Эдуард Артемьев.
В начале декабря его госпитализировали с коронавирусом. Позже перевели в реанимационное отделение в связи с возникшими на фоне лечения от бактериальной пневмонии осложнениями, где артист и умер.
Эдуард Артемьев написал музыку к более чем 170 советским и зарубежным фильмам. Самые известные - композиции к картинам "Солярис", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Доктор Живаго", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Он также стал автором музыки к двум Олимпиадам в России.
Фото:ТАСС
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов