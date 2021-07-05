Ушел из жизни культовый советский актер и режиссер Владимир Меньшов

Последствия коронавируса стали причиной смерти выдающегося актера и режиссера Владимира Меньшова. Он ушел из жизни сегодня на 82-м году. Народный артист РСФСР был госпитализирован в клинику с коронавирусом в конце июня. Владимир Меньшов снял десятки фильмов, но до сих пор в первую очередь вспоминают его "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит". Кстати, в этой картине режиссер снялся в эпизоде (мужчина в пальто и шляпе на пикнике), но в титры себя Меньшов не вписал.