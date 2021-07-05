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Ушел из жизни культовый советский актер и режиссер Владимир Меньшов

Последствия коронавируса стали причиной смерти выдающегося актера и режиссера Владимира Меньшова. Он ушел из жизни сегодня на 82-м году. Народный артист РСФСР был госпитализирован в клинику с коронавирусом в конце июня. Владимир Меньшов снял десятки фильмов, но до сих пор в первую очередь вспоминают его "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит". Кстати, в этой картине режиссер снялся в эпизоде (мужчина в пальто и шляпе на пикнике), но в титры себя Меньшов не вписал.

Он не раз бывал в Беларуси. В 2017 году на кинофестивале "Лістапад" режиссер стал обладателем спецпремии Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Соболезнования родным и близким народного артиста России выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах. В память о народном артисте телеканал "Беларусь 3" меняет сетку вещания. В 18:00 покажут художественный фильм "Перехват".

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