Ушел из жизни легендарный диктор белорусского радио и телевидения Илья Львович Курган

Под его "Гаворыць Мінск!" наша страна просыпалась более 40 лет. Сегодня ночью на 94-ом году ушел из жизни легендарный диктор белорусского радио и телевидения, заслуженный артист Беларуси Илья Львович Курган.

По окончании театрально-художественного института (ныне Академии искусств), где он учился у знаменитых режиссеров Мировича и Орлова, в 1949 году среди почти 100 кандидатов прошел по конкурсу и был принят диктором Белорусского радио. С тех пор, благодаря его запоминающемуся голосу и виртуозному мастерству чтеца, в золотом фонде остались легендарные радиопостановки "Охотничье счастье" Самуйленка, "Примаки" Купалы, "Пан Тадеуш" Мицкевича и многие другие произведения. Долгое время работал литературным консультантом в ведущих театрах страны, был профессором кафедры сценической речи в своей альма-матер и Минском университете культуры и искусств.



В связи с этой трагической новостью в программе телеканала "Беларусь 3" будут изменения. Сегодня - 21 августа - смотрите в 22:25 проект "Камертон", посвященный диктору Илье Кургану.