Ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой

Печальная новость пришли из России. Сегодня не стало великого актера - Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января у него диагностировали коронавирус, от которого актер так и не оправился. Уроженец Москвы известен широкой публике ролями в фильмах "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Анна Каренина". Василий Лановой был востребован не только в кино, но и в театре. Зрители его запомнили как Цезаря из спектакля "Антоний и Клеопатра", Джорджа Бернарда Шоу из "Милого лжеца", Пушкина из постановки "Шаги Командора". Все эти образы он воплотил на подмостках театра Вахтангова, которому был верен с 1957 года. Карьера Ланового связана и с нашей страной - он снимался в картине "Встреча на далеком меридиане", которая была создана в коллаборации с "Беларусьфильмом".



Василий Семенович был гостем Минского кинофестиваля "Лістапад". В 2008 году удостоен специального приза Президента Беларуси Александра Лукашенко "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".



