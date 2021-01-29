3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ушел из жизни народный артист СССР Василий Лановой
Печальная новость пришли из России. Сегодня не стало великого актера - Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. В начале января у него диагностировали коронавирус, от которого актер так и не оправился. Уроженец Москвы известен широкой публике ролями в фильмах "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Анна Каренина". Василий Лановой был востребован не только в кино, но и в театре. Зрители его запомнили как Цезаря из спектакля "Антоний и Клеопатра", Джорджа Бернарда Шоу из "Милого лжеца", Пушкина из постановки "Шаги Командора". Все эти образы он воплотил на подмостках театра Вахтангова, которому был верен с 1957 года. Карьера Ланового связана и с нашей страной - он снимался в картине "Встреча на далеком меридиане", которая была создана в коллаборации с "Беларусьфильмом".
Василий Семенович был гостем Минского кинофестиваля "Лістапад". В 2008 году удостоен специального приза Президента Беларуси Александра Лукашенко "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов