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Ушел из жизни народный художник беларуси Леонид Щемелев

Сегодня печальная новость пришла из мира искусства: на 98-м году ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев.

Президент направил соболезнование в связи со смертью художника Л. Щемелева

"Свою судьбу он связал с изобразительным искусством, отдав все душевные силы, талант и вдохновение. Творчество мастера - неоценимый вклад в историю национальной культуры, духовную сокровищницу Беларуси. Леонид Щемелев воспитал несколько поколений талантливой молодежи и стал примером самоотверженного служения искусству и своей стране".

Он написал тысячи картин, работая в мастерской почти ежедневно. Полотна Леонида Щемелева пополняют собрания как музейных, так и частных коллекций по всему миру, а во Франции, под Парижем, есть галерея с его произведениями. За цикл картин "Край мой, Минщина": "Листовей", "Гроза. 22 июня", "Лето", "Льны ивенецкие" удостоен Государственной премии БССР. В память о художнике телеканал

"Беларусь 3"

меняет сетку вещания:

в 22:55

сегодня в эфире программа, посвященная Леониду Щемелеву

.

Родился Леонид Щемелев в Витебске, прошел Великую Отечественную войну, которая застала его в 18-летнем возрасте. Сержант-пехотинец сражался с немцами на Курской дуге, в России и Беларуси, под Пинском получил тяжелое ранение, после восстановления встретил Великую Победу в Южной Украине. Несмотря на военное юношество, любил в своих произведениях светлые краски, часто писал зиму и лошадей.

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