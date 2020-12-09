Ушел из жизни первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Сегодня не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Он ушел из жизни на 85-м году. Глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Францевича выразил президент Александр Лукашенко.

"Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами. На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов. Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича.

Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение.

Светлая память ему и благодарность за служение Отечеству", - говорится в соболезновании президента.

Вячеслав Кебич - заметная личность в политике. В свое время, получив инженерное образование, он сделал не только управленческую карьеру, но и блистал на политических аренах как Советского Союза, так и суверенной Беларуси. Именно он был одним из тех, кто в Вискулях поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о создании Содружества Независимых Государств. О страницах жизни первого премьер-министра и его последних днях наш следующий материал.

Вячеслав Францевич Кебич родился в простой крестьянской семье в небольшой деревне Конюшевщина, что недалеко от Воложина. В 1958 году окончил машиностроительный факультет политеха - ныне БНТУ. Академические университеты сменились на производственные. Уже в 1973-м Кебич становится у руля Минского станкостроительного завода имени Кирова.

Перспективного руководителя предприятия заметили в политбюро и перевели на партийную работу. И в начале 80-х Кебич курировал сначала народно-хозяйственный комплекс Минской области, а затем и республиканский. На заре горбачевской перестройки становится заместителем председателя Совета министров, председателем Госплана БССР.

7 апреля 1990 года Кебича назначают председателем Совета министров БССР. Уже менее чем через год Вячеслав Францевич стал одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о создании Содружества Независимых Государств, которые де-факто положили конец существованию СССР.

К слову, Кебич оказался единственным подписантом Беловежских соглашений, который постфактум признал данный шаг ошибкой. В период провозглашения суверенитетов он на протяжении 3 лет возглавлял молодое белорусское государство. В 1994 году на первых президентских выборах суверенной Беларуси уступил в лидерстве Александру Лукашенко. Однако весь свой политический опыт в дальнейшем направил на созидательную деятельность и на протяжении 2-х сроков являлся депутатом Палаты представителей.

Экс-премьер позиционировал себя принципиальным сторонником современной белорусской модели общественного развития. Возглавлял созданный им же Белорусский торгово-финансовый союз. В конце ноября Вячеслав Францевич почувствовал себя плохо. И 26 числа в срочном порядке его госпитализировали. Медики диагностировали коронавирус.





