Следственный комитет России начал проверку по факту гибели актера из "Реальных пацанов"

На 33-м году жизни скончался российский актер Василий Масалитин. Он ушел из жизни прямо на хирургическом столе во время операции на ноге, передает sb.byсо ссылкой наиздание Super.ru.

Уточняется, что актер умер еще в феврале, однако об этом стало известно только сейчас. Врачи ввели мужчине наркоз, однако он из него не вышел и скончался, так и не придя в сознание. Об этом рассказали друзья актера. Следственный комитет начал проверку по факту гибели Масалитина.