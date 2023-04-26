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Следственный комитет России начал проверку по факту гибели актера из "Реальных пацанов"
На 33-м году жизни скончался российский актер Василий Масалитин. Он ушел из жизни прямо на хирургическом столе во время операции на ноге, передаетsb.byсо ссылкой наиздание Super.ru.
Уточняется, что актер умер еще в феврале, однако об этом стало известно только сейчас. Врачи ввели мужчине наркоз, однако он из него не вышел и скончался, так и не придя в сознание. Об этом рассказали друзья актера. Следственный комитет начал проверку по факту гибели Масалитина.
За свою творческую карьеру 32-летний актер успел принять участие во множестве российских известных сериалах: "Реальные пацаны", "#СеняФедя", "След", "Инсомния", "Ивановы", "Даешь молодежь" и многие другие.
Фото:pixabay.com
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