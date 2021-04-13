Ушел из жизни солист легендарных "Песняров" Леонид Борткевич

Печальная новость для белорусского искусства. Ушел из жизни солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Исполнителю их главных хитов - "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" - был 71 год. Петь он начал рано, тем не менее, свой первый диплом получил по специальности "архитектор". Кинотеатр "Октябрь" в Минске построен по его проекту. В знаменитый коллектив Леонид Борткевич попал в 1970 году по личному приглашению Владимира Мулявина.

Первыми были приглашены в Америку, где публика аплодировала им стоя. В 1979-м певцу было присвоено почетное звание "Заслуженный артист БССР". 10 лет песняр прожил в США, но ностальгия по родине вернула его в Минск. В 1999-м он вновь стал солистом коллектива и продолжал работать после смерти Мулявина. Прощание с песняром состоится в четверг в Белгосфилармонии с 10 до 13 часов.