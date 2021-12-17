Ушел из жизни старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин

Скорбная новость. В Беларуси на 106-м году не стало легенды - старейшего Героя Советского Союза. Почетного звания Василий Мичурин был удостоен за участие в советско-финской войне. Оставшись один с тремя пулеметами против наступающих войск, он сумел удержать рубеж. Затем была Великая Отечественная. Василий Мичурин участвовал в боях за освобождение Старых Дорог, Барановичей, воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. Война для него закончилась под Прагой. Светлая и добрая память о ветеране навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь.