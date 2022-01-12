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Ушел из жизни телеведущий Михаил Зеленский
Печальная новость облетела российские СМИ - не стало известного телеведущего Михаила Зеленского. Он скончался на 47-м году жизни во время отпуска в Доминиканской Республике. По предварительной информации, у журналиста случился инсульт. Его экстренно доставили в одну из местных клиник, но, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.
Михаил Зеленский много лет работал на телеканале "Россия", вел программу "Вести-Москва". Также он был первым ведущимшоу "Прямой эфир", пока не уступил место Борису Корчевникому. В последние годы жизни Михаил работал на канале "Культура", вел передачу "Билет в Большой".
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