Ушел из жизни телеведущий Михаил Зеленский

Печальная новость облетела российские СМИ - не стало известного телеведущего Михаила Зеленского. Он скончался на 47-м году жизни во время отпуска в Доминиканской Республике. По предварительной информации, у журналиста случился инсульт. Его экстренно доставили в одну из местных клиник, но, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.