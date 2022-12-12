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Ушел из жизни ученый и публицист Николай Щекин
12 декабря ночью ушел из жизни известный ученый и публицист Николай Щекин. С 1999 года он работал в Академии управления при Президенте. С 2008-го возглавлял Института государственной службы.
Завотделом Института социологии Национальной академии наук, кандидат философских наук, доцент. Талантливый человек, блестящий оратор, яркий мыслитель - таким запомнится Николай Щекин тем, кто его знал. 18 декабря Николай Сергеевич мог бы отмечать 50-летний юбилей. Не довелось...
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